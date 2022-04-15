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В России заблокировали сайт радиостанции RFI

Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры сайт французской радиостанции RFI

Фото: Shutterstock

В России был заблокирован сайт французской радиостанции RFI. При попытке зайти на ресурс издания появляется сообщение о том, что доступ к порталу не удается получить. Согласно данным реестра Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам, блокировке подверглась страница RFI.

Как указали в ведомстве, такая мера была принята на основании требования Генпрокуратуры России. Соответствующее решение было вынесено 12 апреля.

Страница RFI была добавлена в реестр блокировки на основании статьи 15.3 закона «Об информации». «Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию (...)», — указали в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно об ограничении доступа на территории России к сайту русской службы издания The Moscow Times. Это было сделано также на основании решения Генпрокуратуры.

13 апреля Роскомнадзор уведомил сервис «Яндекс.Музыка» о необходимости удалить подкасты издания «Би-би-си», чей сайт ранее был заблокирован в России. В ведомстве напомнили, что доступ к «Би-би-си» был ограничен из-за публикации недостоверной информации о спецоперации России на Украине.

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Олег Давыдов
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