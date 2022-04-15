Роднина назвала убогим спорт без россиян

Депутат Госдумы Роднина назвала убогими фигурное катание и хоккей без россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Ее слова приводит Sport24.

Роднина назвала убогими и неполноценными фигурное катание, художественную гимнастику, лыжные гонки и хоккей без россиян. При этом она подчеркнула, что уровень мастерства российских спортсменов будет падать с каждым месяцем, проведенным вне соревновательной практики. «Полная изоляция спорта погубит целое поколение талантливых спортсменов, а молодым атлетам будет сложнее находить мотивацию», — заявила депутат.

13 апреля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала плюсы отстранения россиян от международных соревнований. Она посчитала, что отечественный спорт будет развиваться выше, быстрее и сильнее.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.