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Спорт

Винер-Усманова назвала плюсы отстранения россиян от международных соревнований

Винер-Усманова заявила, что спорт в России развивается быстрее после отстранения атлетов

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала плюсы отстранения россиян от международных соревнований. Ее слова приводит РБК.

«Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее. Так было всегда. В футболе безо всяких легионеров и в гимнастике», — заявила Винер-Усманова. Она посчитала, что из-за отсутствия россиянок на международных стартах пострадает художественная гимнастика, которая потеряет свою уникальность.

6 апреля Винер-Усманова усомнилась в проведении Олимпийских игр без российских спортсменов. Она заявила, что не уверена в сохранении соревнований после отстранения сборной России.

В конце февраля многие международные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
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