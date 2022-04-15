В МИД оценили решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО

Захарова заявила, что членство в НАТО Швеции и Финляндии принесет негативные последствия

Потенциальное членство Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли будет способствовать укреплению международного престижа этих стран, решение о вступлении принесет негативные последствия для мира и стабильности Северной Европы. Так оценила инициативу Стокгольма и Хельсинки официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Цель [НАТО] — продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России. А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией — неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы очевидны», — заявила она.

Захарова отметила, что с вступлением в альянс Швеция и Финляндия лишатся нейтрального статуса и возможности участвовать в создании и внедрении конструктивных и объединяющих инициатив, проводниками которых Стокгольм и Хельсинки были на протяжении многих лет.

«Естественно, выбор — за властями Швеции и Финляндии. Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии», — констатировала дипломат.

Ранее Захарова ответила на призыв Латвии «денацифицировать» Россию, обвинив власти прибалтийской страны в лицемерии. «Слышать подобное из уст руководства страны, где официально восхваляются нацизм и его приспешники, позорно. Лицемерие министра не имеет границ», — отметила представитель МИД.