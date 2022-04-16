МИД России назвал театром абсурда кампанию США по исключению России из СПЧ

Замглавы МИД Вершинин счел театром абсурда кампанию США по исключению России из СПЧ ООН

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин назвал кампанию США по исключению России из Совета ООН по правам человека театром абсурда. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, США, которые позиционируют себя в качестве локомотива демократии и прав человека, сами неоднократно нарушали основы гуманитарного права. Российский дипломат подчеркнул, что Вашингтон не соответствует даже формальным критериям членства в СПЧ ООН, так как Штаты из 12 основных международных правозащитных конвенций и факультативных протоколов ратифицировали только пять. Так, он напомнил, что США не присоединились к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, несмотря на декларируемое гендерное равенство в стране. Также Соединенные Штаты не ратифицировали Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах ребенка, Конвенцию о правах инвалидов. «И это не полный список, а лишь базовые договоры», — резюмировал Вершинин.

Помимо этого, дипломат отметил, что Вашингтон за последние 20 лет неоднократно выступал агрессором в различных регионах мера. Он задался вопросом, понесли ли американцы какую-нибудь ответственность за нарушения прав человека и международного гуманитарного права в таких странах, как Югославия, Ирак, Ливия или Сирия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исключение России из СПЧ ООН не повышает добавленной стоимости этому органу. Говоря о влиянии этого решения на статус самого органа, представитель Кремля отметил, что «никакой добавочной стоимости совету это не дает. Наоборот, он теряет в этой ситуации».

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Глава евродипломатии Жозеп Боррель позднее заявил, что ЕС считает это необходимостью.

