Журнал Popular Mechanics описал, как F-35 «сразился» с Су-30 и «победил» его

Американский журнал Popular Mechanics описал гипотетическую «подготовку к сражению» истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle и Typhoon Военно-воздушных сил (ВВС) США и Королевских ВВС Великобритании и Австралии, действия которых координировались самолетами боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (STARS).

Согласно публикации, в это же время истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II скрытно «исследовали» воздушное пространство. Издание пишет, что «вскоре в кабине каждого самолета начали загораться дисплеи и зазвучали сигналы тревоги», указывая на приближение «вражеских истребителей в виде российских Су-30».

«В конечном итоге победу одержал истребитель F-35, который разрушил одну из самых передовых в мире сетей противовоздушной обороны и передал данные на оснащенные ракетами истребители, такие как F-16», — говорится в публикации, посвященной истории создания F-35 Lightning II.

Издание отмечает, что изначально разрабатываемый в качестве универсального истребителя F-35 Lightning II впоследствии столкнулся с задержками в производстве и значительно вырос в цене, однако все равно является самым совершенным «летающим компьютером» и «самым простым в управлении [боевым] самолетом».

«На сегодняшний день более 500 единиц F-35 Lighting II поставлены в девять стран и эксплуатируются на 23 авиабазах по всему миру. Это больше, чем количество российских Су-57 пятого поколения и китайских J-20 вместе взятых», — резюмирует издание.

В феврале Business Insider написало, что популярность американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II в Европе можно объяснить желанием западных стран сотрудничать с США на фоне усиления российской военной активности.