Российский чемпион Bellator высказался о поединке с бывшим бойцом UFC

Российский чемпион Bellator Немков назвал Кори Андерсона техничным борцом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков высказался о поединке против американца Кори Андерсона. Об этом сообщает Sport24.

Российский спортсмен признался, что Андерсон оказался техничным и неудобным соперником в борьбе. Вместе с тем, Немков заметил, что в стойке мог противостоять оппоненту, известному по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Немков заявил, что расстроен исходом поединка: из-за запрещенного удара Андерсона, вызвавшего рассечение у россиянина, схватка была приостановлена. «Опять с ним драться… Плюс пять месяцев готовился, и ни к чему не привело. Но спасибо Господу за то, что получилось так, как получилось. Думаю, вернемся сильнее и одержим победу», — добавил он.

Немков и Андерсон подрались в финале Гран-при Bellator. Поединок был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара в исполнении американца.