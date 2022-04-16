Российский чемпион Bellator попал в больницу после поединка

Россиянин Вадим Немков получил рассечение и попал в больницу после боя на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков попал в больницу после поединка на турнире Bellator 277. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Немков, владеющий чемпионским поясом в полутяжелом весе, получил сильное рассечение брови в поединке с американцем Кори Андерсоном. После окончания боя россиянина доставили в медицинское учреждение для наложения швов.

Бой состоялся в ночь на 16 апреля в американском Сан-Хосе. Он завершился в третьем раунде после запрещенного удара Андерсона головой в лицо россиянина. Судьи приняли решение признать бой несостоявшимся и назначить повторный поединок. Отмечается, что на момент остановки была ничья.

Для обоих бойцов это первый поединок, который был признан несостоявшимся. Всего на счету 29-летнего россиянина 14 побед при двух поражениях. В активе 32-летнего Андерсона 16 побед и пять поражений.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер поделился планами на прощальный поединок российского бойца Федора Емельяненко. «Я хочу сделать что-то большое для Федора. Он в отличной форме. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов. Хотим дать Федору что-то эпичное», — сказал Кокер. Также стало известно, что, вероятно, бой не состоится в России, поэтому промоушену необходимо найти нейтральную территорию и определиться с датой проведения.