Стали известны планы Bellator на прощальный бой Федора Емельяненко

Глава Bellator заявил, что прощальный бой Федора Емельяненко могут провести в Нью-Йорке

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер в интервью YouTube-каналу MMA Junkie поделился планами на прощальный поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко.

«Я хочу сделать что-то большое для Федора. Он в отличной форме. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов. Хотим дать Федору что-то эпичное», — сказал Кокер. Также из заявления главы Bellator стало известно, что, вероятно, бой не состоится в России, поэтому промоушену необходимо найти нейтральную территорию и определиться с датой проведения.

13 марта президент Bellator сообщил о невозможности проведения прощального боя Емельяненко на Красной площади. Он отметил, что американская организация была вынуждена отменить поединок в России.

23 октября прошлого года Федор Емельяненко провел поединок против Тимоти Джонсона на первом в истории Bellator турнире в Москве. Схватка закончилась победой российского тяжеловеса нокаутом. Всего россиянин провел 46 боев по правилам MMA. В 39 поединках он победил, шесть раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.