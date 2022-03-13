Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Арсенал
Сегодня
19:30 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Аталанта
Сегодня
20:00 (Мск)
Дженоа
Италия - Серия А|29-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Осасуна
Испания - Примера|28-й тур
Спорт

Глава Bellator заявил об отмене прощального боя Емельяненко на Красной площади

Глава Bellator Кокер заявил, что прощальный бой Федора Емельяненко не состоится в Москве

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава промоушена Bellator Скотт Кокер высказался об организации прощального боя российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, американская организация вынуждена отменить поединок, который должен был состояться на Красной площади в Москве в этом году. «Теперь мы должны изменить планы, найти что-то не менее удивительное. Федор заслуживает великолепных проводов. Просто мы пока не знаем, где именно их проведем», — заявил Кокер.

7 февраля Емельяненко назвал имена спортсменов, которых он рассматривает в качестве потенциальных соперников по прощальному бою. Среди них — бразильцы Фабрисиу Вердум и Джуниор Дос Сантос.

23 октября прошлого года Емельяненко провел поединок против Тимоти Джонсона на первом в истории Bellator турнире в Москве. Схватка закончилась победой российского тяжеловеса.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны России назвало число выведенных из строя военных объектов на Украине
Россиянка убила двухлетнего ребенка и начала угрожать суицидом
За сутки в России госпитализировали 3 191 пациента с COVID-19
Американский колумнист заявил о конце однополярного мира
Тарасова оценила предложение Норвегии об исключении для российских спортсменов
ВКС России сбили украинский самолет Су-24 и два беспилотника
Отдыхающая в Египте россиянка описала обстановку фразой «никаких косых взглядов»
Минобороны заявило об освобождении удерживаемых в монастыре монахов в Донбассе
Оценено изменение транспортных расходов в России
Труп пропавшей в Москве модели спустя год нашли в чемодане в другом городе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.