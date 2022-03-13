Глава Bellator заявил об отмене прощального боя Емельяненко на Красной площади

Глава Bellator Кокер заявил, что прощальный бой Федора Емельяненко не состоится в Москве

Глава промоушена Bellator Скотт Кокер высказался об организации прощального боя российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, американская организация вынуждена отменить поединок, который должен был состояться на Красной площади в Москве в этом году. «Теперь мы должны изменить планы, найти что-то не менее удивительное. Федор заслуживает великолепных проводов. Просто мы пока не знаем, где именно их проведем», — заявил Кокер.

7 февраля Емельяненко назвал имена спортсменов, которых он рассматривает в качестве потенциальных соперников по прощальному бою. Среди них — бразильцы Фабрисиу Вердум и Джуниор Дос Сантос.

23 октября прошлого года Емельяненко провел поединок против Тимоти Джонсона на первом в истории Bellator турнире в Москве. Схватка закончилась победой российского тяжеловеса.