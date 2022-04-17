В России продлили сроки проекта по улучшению качества воздуха

Минприроды РФ: сроки реализации проекта «Чистый воздух» продлены до 31 декабря 2026 года

Федеральный проект «Чистый воздух» будет реализован на два года позднее, чем планировалось ранее, в связи с новыми экономическими реалиями. Об этом ТАСС сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

По словам министра, срок реализации проекта по улучшению качества воздуха продлены до 31 декабря 2026 года. Сам эксперимент по квотированию в новых городах начнется 1 сентября 2023 года, а их перечень утвердят уже этим летом. Ключевым периодом для реализации федпроекта будут 2023-2024 годы.

Козлов подчеркнул, что эти решения не означают остановку проекта. «Инвестиционные планы компаний точечно корректируются, но не отменяются. Более того, уже в мае мы готовы запустить механизм поддержки для бизнеса, льготные кредиты на экологическую модернизацию», — добавил он.

Эксперимент уже проводится Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. В рамках программы «Чистый воздух» вредные выбросы в этих городах должны снизиться на 20 процентов к концу 2024 года.

В конце марта сообщалось, что Минприроды России подготовило перечень населенных пунктов, которые будут включены в эксперимент по квотированию. Власти задумали расширить список городов для проведения экспериментов и добавить в него 29 пунктов. В него могут попасть Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Махачкала, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Петровск-Забайкальский, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Астрахань, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Курган, Искитим, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск. В этих городах зафиксировано высокое или очень высокое загрязнение воздуха.