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Капризов установил новый рекорд по голам за сезон в матче НХЛ

Нападающий Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам в регулярном матче НХЛ
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов. Фото: Christopher Hanewinckel / Reuters

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд команды по числу заброшенных шайб в ходе одного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шайба, заброшенная Капризовым в ворота «Сент-Луис Блюз», стала для него 43-й в сезоне. Также в текущем сезоне он сделал 50 голевых передач. Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» со счетом 6:5.

11 апреля «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграла «Лос-Анджелес Кингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:3. Тогда Кирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по количеству заброшенных шайб за сезон. Он отметился 42-м голом и сравнялся с Марианом Габориком и Эриком Стаалом.

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Марина Совина
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