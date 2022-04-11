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НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Капризов повторил рекорд клуба НХЛ по голам за сезон

Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам за сезон НХЛ

Фото: Matt Krohn-USA TODAY Sports / Reuters

«Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграла «Лос-Анджелес Кингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 11 апреля, и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Кирилл Капризов.

Нападающий повторил клубный рекорд «Миннесоты» по количеству заброшенных шайб за сезон. Он отметился 42-м голом и сравнялся с Марианом Габориком и Эриком Стаалом. Хоккеисты забросили по 42 шайбы в сезонах-2007/2008 и 2017/2018 соответственно.

Карпизов в нынешнем регулярном чемпионате провел 70 матчей. На его счету 42 гола и 47 результативных передач.

Алексей Гусев
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