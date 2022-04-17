Тренер объяснил нежелание российских фигуристов общаться с журналистами

Тренер Давыденко заявил, что журналисты провоцируют нежелание фигуристов общаться с ними

Тренер Кирилл Давыденко объяснил нежелание российских фигуристов общаться с журналистами. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Я предполагаю, что журналисты сами провоцируют нежелание спортсменов говорить с ними. Им интересно вытащить пикантности, а не рассказать о том, что у человека все хорошо», — заявил он. Давыденко посчитал, что СМИ переворачивают информацию, чтобы повысить свою читабельность. Он добавил, что обговаривает со своими учениками, как нужно общаться с журналистами.

В феврале сообщалось, что российским фигуристам запретили общаться с журналистами на Олимпиаде-2022. Отмечалось, что руководство команды не разрешило спортсменам давать комментарии СМИ до окончания соревнований.

Давыденко — тренер чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалева. На Играх в Пекине 19-летний спортсмен занял 19-е место.