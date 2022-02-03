Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Финляндия
Сегодня
16:10 (Мск)
США
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Зенит
Сегодня
18:00 (Мск)
Мидтьюлланн
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Хеккен
Сегодня
18:00 (Мск)
Ростов
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Реал Сосьедад
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Кубок Испании|1/4 финала
Атлетик Б
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Кубок Испании|1/4 финала
Россия
Завтра
07:10 (Мск)
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Спорт

Российским фигуристам запретили общаться с журналистами на Олимпиаде

Российские фигуристы не будут общаться с журналистами на Играх из-за запрета руководителя

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские фигуристы не будут общаться с журналистами до окончания соревнований на Олимпийских играх-2022. Об этом сообщает Sport24.

«Мне сказали, что сегодня общаться не надо», — заявил Андрей Мозалев. На вопрос: «Кто запретил?», он ответил: «Руководитель».

Чемпион Европы Марк Кондратюк подчеркнул, что общаться со СМИ фигуристы будут после соревнований. О причине запрета он обещал рассказать после окончания турнира.

Ранее от общения с прессой отказались российские фигуристки-одиночницы Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. Они отметили, что будут в Пекине еще 20 дней и успеют дать интервью журналистам.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Командный турнир фигуристов на Играх состоится с 4 по 7 февраля. Позже фигуристы будут соревноваться в личном первенстве.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне партнерства России с Китаем
Смертельно опасная кубомедуза ужалила королеву красоты в ягодицу
НАСА впервые запустит сверхтяжелую ракету SLS в марте
Проценко назвал отличительные симптомы омикрон-штамма
Проценко ответил на вопрос об эффективности лечения COVID-19 парами водки
США провели операцию против террористов в Сирии
Второклассник ударом ножа отправил в реанимацию избивавшего его мать россиянина
Российским фигуристам запретили общаться с журналистами на Олимпиаде
В Подмосковье потолок упал на пожилую россиянку
16-летняя москвичка заявила о беременности от отчима
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.