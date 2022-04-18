На Украине отвергли причастность к «минированию» сербских самолетов

МИД Украины отверг причастность Киева к «минированию» самолетов Air Serbia

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения в причастности Киева к «минированию» самолетов авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Николаенко, передает РИА Новости.

В Киеве обвинения называют несоответствующими действительности. Пресс-секретарь МИД также выразил разочарование тем, что Сербия не присоединилась к санкциям Евросоюза против России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что иностранные спецслужбы, находящиеся на территории Украины и еще одного государства Европейского союза, подают сигналы о минировании судов Air Serbia.

11 марта самолет Air Serbia, летевший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Из лайнера эвакуировали 209 пассажиров и членов экипажа.

Позже в сербской столице эвакуировали пассажиров и сотрудников местного аэропорта Никола Тесла из-за сообщений о заложенной бомбе.