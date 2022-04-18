Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о восстановлении связей Крыма и Херсона

Песков заявил, что вопрос восстановления торговли Крыма с Херсонской областью решают в МО

Снятие ограничений на торговлю Крыма и Херсонской области решается в Министерстве обороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом он переадресовал в ведомство заданный ему журналистами вопрос. По его словам, вопрос перемещения граждан и грузов в зоне проведения военной операции должен непосредственно контролироваться органом, руководящим военными действиями.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины перед отступлением из Херсона завербовала большое количество диверсантов из членов местной территориальной обороны. В их обязанности входила организация подрывной деятельности тылу российских войск.

В понедельник, 18 апреля, Песков заявил, что спецоперация России по демилитаризации Украины идет согласно плану. При этом он отметил, что ход переговоров Москвы и Киева оставляет желать лучшего.