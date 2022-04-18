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Раскрыто воздействие психических заболеваний на эффект вакцинации от COVID-19

В Калифорнийском университете выяснили влияние психозов на эффект вакцинации от COVID-19

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско раскрыли воздействие, которое оказывают психические заболевания на эффект вакцинации от COVID-19. Оказалось, что психозы, биполярное расстройство и наркотическая зависимость влияют на риск заражения коронавирусной инфекцией после прививки: он увеличивается на 14 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Для этого специалисты проанализировали данные более 250 тысяч человек, которые были привиты от COVID-19 и хотя бы раз сдали анализ на наличие вируса или антител в организме. При этом у половины испытуемых были диагностированы проблемы с ментальным здоровьем.

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Выяснилось, что у пациентов старше 65 лет, больных психозом, биполярным расстройством, расстройством адаптации и тревожностью, шанс заболеть увеличивался более чем на четверть по сравнению с людьми со здоровой психикой. Люди моложе 65 лет заболевали психическими заболеваниями на 11 процентов меньше. Кроме того, чем моложе был пациент, тем меньше вероятность заражения.

В феврале 2022 года американские специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили опасные последствия для психического здоровья тех, кто перенес коронавирусную инфекцию: они на 35 процентов чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40 процентов чаще испытывали депрессию.

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Елена Апазиди
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Раскрыто воздействие психических заболеваний на эффект вакцинации от COVID-19
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