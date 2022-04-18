Косторная высказалась о возможной смене гражданства

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что не будет менять спортивное гражданство

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

«Я этого делать не буду. Таково мое видение этого вопроса, и на этом все», — заявила Косторная. Фигуристка добавила, что не может с уверенностью оценивать правоту тех, кто решится выступать за другие страны. По словам Косторной, у каждого своя интерпретация проблемы.

2 марта стало известно, что Косторная во второй раз ушла из группы Тутберидзе. Спортсменка сообщила, что будет тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.