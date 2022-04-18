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Раскрыта стоимость перелетов в Узбекистан для россиян

АТОР: цены перелета из России в Узбекистан начинаются от 13 тысяч рублей в одну сторону

Фото: Zafar Khalilov / globallookpress.com

Стоимость рейсов в Узбекистан, который в последнее время считается одним из самых популярных зарубежных направлений у россиян, начинается от 13 тысяч рублей на человека в одну сторону. Цены на авиабилеты раскрываются на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рейсы из Москвы в Ташкент осуществляют Uzbekistan Airways и авиакомпания Red Wings. Уточняется, что из Санкт-Петербурга улететь дороже, билет обойдется в 19,9 тысяч рублей на человека в одну сторону. При этом с пересадкой в Москве авиакомпаниями «Победа» и Red Wings выйдет дешевле — 12,1 тысячи рублей на человека.

Из российской столицы самолеты также летают в Бухару за 16,2 тысячи рублей, Самарканд (12—13 тысяч рублей), Ургенч и Фергану.

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Помимо этого, в Узбекистан можно добраться из других российских городов: Екатеринбурга, Казани. Это обойдется в 18-19 тысяч рублей на человека в одну сторону. Из Красноярска в Фергану летает «ИрАэро» за 14,3 тысячи рублей на человека в одну сторону.

Некоторые туристы предпочитают пакетные туры. По словам специалистов туротрасли, цены на них нельзя назвать низкими. Так, PAC Group предлагает экскурсионный тур за 105 тысяч рублей на двоих с завтраками и размещением в четырехзвездочном отеле. А компания «Русский экспресс» просит 86,9 тысячи рублей за недельный отдых на двоих в трехзвездочном отеле. В стоимость включены перелет и завтраки.

«Интурист» продает тур за 122,9 тысячи рублей за недельный отдых для двоих в четырехзвездочном отеле. Туроператор «Дельфин» предлагает тур за 55,4 тысячи рублей на двоих. При этом перелет оплачивается отдельно.

В середине апреля стало известно, что Узбекистан может войти в топ-10 направлений у россиян на майские праздники. Как объяснили туроператоры, путешественники выбирают Узбекистан, поскольку туда стабильно выполняются рейсы и нет проблем с оплатой картами «Мир».

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Ксения Мельникова
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