Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации Human Rights Watch

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно реестру регулятора, доступ к сайту Human Rights Watch был заблокирован на основании требования Генеральной прокуратуры от 12 апреля.

Основанием для внесения ресурса в реестр блокировки стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

Ранее 15 апреля Роскомнадзор заблокировал сайт французской радиостанции RFI. До этого стало известно об ограничении доступа на территории России к сайту русской службы издания The Moscow Times. Ресурсы были заблокированы на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».