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Лавров дал совет российским футбольным фанатам

Лавров посоветовал российским фанатам футбола перенять у Запада культуру поддержки клубов

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал совет российским футбольным фанатам. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Глава МИД посоветовал российским болельщикам перенять у Запада культуру поведения на стадионах и поддержки клубов. «Считаю, объединения фанатов полезны. Есть попытки экстремально настроенных ребят увести эти движения не в ту сторону, устраивать вместо поддержки футбола состязания "кто кого побьет": спартаковцы зенитовцев или динамовцы — спартаковцев, или ЦСКА. Это плохо для футбола», — объяснил он.

В апреле 2020 года Лавров рассказал об отношении к московскому «Спартаку». По словам министра, он болеет за красно-белых с того момента, как начал играть в футбол в первом классе. «В моем понимании "Спартак" — это как родина, ее не выбирают», — заявил Лавров. Он добавил, что мысли о клубе помогают ему найти душевное равновесие во время самых сложных переговоров.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. «Спартак», который пробился в плей-офф Лиги Европы, был исключен из турнира.

Дарья Коршунова
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