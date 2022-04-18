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В МОК отказались проводить заседания с участием российских членов организации

В МОК заявили, что не проводят заседания с участием российских членов организации

Фото: Phil Noble / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на призыв министра спорта Швейцарии Виолы Амерд исключить из организации представителей России и Белоруссии. Об этом сообщает Tagesanzeiger.

В заявлении МОК говорится, что члены избираются в комитет в индивидуальном порядке и не представляют свою страну. Там также добавили, что на данный момент отказались от проведения заседаний с участием входящих в МОК россиян.

Амерд обратилась с открытым письмом к главе МОК Томасу Баху 17 апреля. По ее мнению, комитет должен занять в отношении россиян и белорусов более жесткую позицию.

В МОК входит 105 членов, из них двое имеют российское гражданство. Это президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских атлетов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников.

Алексей Гусев
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