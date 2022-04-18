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Назван побочный эффект от вакцины Moderna

В Медицинской школе госпиталя Маунт-Синай выявили новый побочный эффект от вакцины Moderna

Фото: Dinendra Haria / Globallookpress.com

Команда американских молекулярных биологов из Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай в Нью-Йорке назвала новый побочный эффект от вакцины Moderna. Исследователи выявили, что прививка от этого производителя способна заставить иммунитет вырабатывать антитела к полиэтиленгликолю (ПЭГ — полимерному растворителю), входящему в состав препарата. Результаты работы опубликованы на портале препринтов научных статей в области медицины medRxiv.

Ученые взяли образцы иммунных клеток и сыворотки крови у нескольких десятков сотрудников клиники. Анализы в одной из групп были получены до того, как добровольцы получили первую и вторую дозы вакцин Pfizer и Moderna, а в других — в разные промежутки времени после вакцинации. Оказалось, что реакция организма на молекулы полиэтиленгликоля в вакцинах Pfizer и Moderna существенно различалась. При использовании прививки от Moderna у испытуемых сильно повышались антитела к ПЭГ в крови.

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На данный момент ученые планируют продолжить изучение этой связи, поскольку это поможет понять, чем вызвана такая реакция и насколько это опасно для здоровья.

Ранее сингапурские специалисты из Госпиталя национального университета выявили серьезный побочный эффект, который вызывают РНК-вакцины у мужчин молодого возраста. Как оказалось, они могут приводить к воспалению сердечных тканей, а при применении РНК-вакцин от компаний Pfizer и Moderna заболевание возникало в четыре-пять раз чаще.

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Елена Апазиди
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