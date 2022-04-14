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Озвучен серьезный побочный эффект РНК-вакцин у мужчин

Lancet: изучен риск развития миоперикардита при использовании РНК-вакцин Pfizer и Moderna

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Ученые из Госпиталя национального университета (Сингапур) озвучили серьезный побочный эффект, которые вызывают РНК-вакцины у мужчин молодого возраста. Им оказался повышенный риск развития миоперикардита — заболевания, которое характеризуется воспалением сердечной мышцы и окружающих ее тканей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet Respiratory Medicine.

Целью работы специалисты поставили выяснить, как часто прививки от коронавирусной инфекции приводят к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для этого медики проанализировали данные 395 миллионов привитых, которые проживали в разных уголках планеты, а также были вакцинированы в течение последних двух лет.

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Выяснилось, что шансы заболеть миоперикардитом действительно повышаются при применении прививок от COVID-19, но таких случаев зарегистрировали всего 33 на миллион доз вакцин. Однако в одной из групп испытуемых (молодых мужчин до 30 лет) риск заболеть был существенно выше — воспаление сердечных тканей возникали в 4-5 раз чаще после применения РНК-вакцин от компаний Pfizer и Moderna, в отличие от прививок других производителей.

В марте 2022 года международные специалисты из Каролинского института в Швеции и Норвежского института общественного здравоохранения доказали, что вакцинация против коронавирусной инфекции не связана с более высоким риском осложнений для беременных.

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Елена Апазиди
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