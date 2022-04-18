Президент России Путин назвал санкции Запада главным негативным фактором для экономики

Президент России Владимир Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики. По его словам, им стало санкционное давление со стороны Запада. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что расчет был на то, чтобы «расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах». «Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась», — уверен он.

Еще Путин добавил, что санкции не прошли даром и для самих инициаторов. «Имею в виду рост инфляции и безработицы в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений», — пояснил он и подчеркнул, что Россия выдержала беспрецедентное давление.

По словам президента, за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4 процента, а годовом выражении на 8 апреля инфляция составила 17,5 процента. При этом Путин считает, что ситуация в российской экономике стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровням начала года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях западных санкций для России — для экономики страны начинается непростой период структурных изменений. Вместе с тем глава ЦБ добавила, что российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары. Она считает, что уже во втором или третьем квартале текущего года экономика войдет в период активной структурной трансформации.