Маэстро Понасенков высказался об отъезде из России

Блогер Евгений Понасенков после признания иноагентом покинул Россию и уехал в Рим

Историк, публицист и блогер Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), также известный как Маэстро, раскрыл свое местонахождение после того, как некоторые СМИ сообщили о его отъезде из России. В своем Telegram-канале он заявил, что отправился в Рим.

По словам Понасенкова, в столице Италии он хочет «получить наслаждение от обновления природы». Историк также уточнил, что посещает эту страну каждый апрель на протяжении уже 15 лет.

«Поскольку в некоторых странах у значительной части публики крыша не совсем на месте, то специально для них: это не "отъезд" [из России], а мой обычный многолетний образ жизни», — высказался Маэстро. Публицист подчеркнул, что в скором времени вернется в Россию.

О предполагаемом отъезде Понасенкова за границу ранее 18 апреля сообщило РИА Новости. Издание, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, уточнило, что историк отправился в Турцию. Информация о том, что публицист направился за границу, также появилась в других СМИ и Telegram-каналах. Позже агентство обновило свой материал и добавило в него информацию о том, что публицист находится в Риме.

Понасенкова внесли в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля. Историк, комментируя эту меру, заявил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа». Он также заявил, что планирует обратиться в суд, так как считает незаконным и необоснованным включение себя в соответствующий реестр Минюста.