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Команда Овечкина досрочно вышла в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» с капитаном Александром Овечкиным сыграет в плей-офф НХЛ восьмой сезон подряд

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» досрочно вышел в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло благодаря победе «Торонто Мейпл Лифс» над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата. Таким образом столичная команда, капитаном которой является российский форвард Александр Овечкин, сыграет в плей-офф НХЛ восьмой сезон подряд.

В Восточной конференции определились все участники плей-офф. За Кубок Стэнли поборются «Флорида Пантерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинс», а также «Питтсбург Пингвинс». В Западной конференции места в плей-офф гарантировали «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз», «Калгари Флэймс» и «Миннесота Уайлд». Матчи на вылет начнутся 2 мая.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о реакции команды на рекорды Овечкина. «Мы никогда не говорим о таких вещах, но все точно знают, на каком месте он находится. Все знают, что он дает нам каждый вечер в качестве игрока нашей команды, и все рады за него, особенно когда он делает хорошие вещи и обгоняет кого-то или устанавливает какой-то рекорд», — поделился он. Тренер заявил, что игроки искренне счастливы за успешную карьеру одноклубника.

Дарья Коршунова
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