Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Гранада
1:4
Завершен
Леванте
Испания - Примера|32-й тур
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Завершен
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Сочи
2:2
Завершен
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Крылья Советов
2:0
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Спорт

Главный тренер «Вашингтона» рассказал о реакции команды на рекорды Овечкина

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт заявил, что игроки команды искренне счастливы за Овечкина
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт рассказал о реакции команды на рекорды российского нападающего Александра Овечкина. Его слова приводит сайт лиги.

«Мы никогда не говорим о таких вещах, но все точно знают, на каком месте он находится. Все знают, что он дает нам каждую ночь в качестве игрока нашей команды, и все рады за него, особенно когда он делает хорошие вещи и обгоняет кого-то или устанавливает какой-то рекорд», — поделился он. Тренер заявил, что игроки искренне счастливы за успешную карьеру одноклубника.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 73 матча в НХЛ. 36-летний россиянин забросил 47 шайб и отдал 39 результативных передач.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Всего он провел за команду 1270 матчей и забросил 777 шайб. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Медведев предупредил Европу о последствиях «дефолта России» из-за санкций
В России хакеры начали маскировать вирусы под контент Netflix
В России научились определять виды коронавируса
Женщины рассказали о минусах жизни с красивой внешностью
Нутрициолог раскрыла неожиданный вред бананов
Доктор Мясников предупредил об опасности одного лекарства для сердца
Финансист оценил влияние экономических кризисов США на Россию
Москвичи вспомнили ЗИЛ и расстроились
Вучич упрекнул Запад в лицемерии из-за Косово
Раскрыт секрет поддержания в украинцах уверенности в скорой победе над Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.