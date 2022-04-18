Главный тренер «Вашингтона» рассказал о реакции команды на рекорды Овечкина

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт заявил, что игроки команды искренне счастливы за Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт рассказал о реакции команды на рекорды российского нападающего Александра Овечкина. Его слова приводит сайт лиги.

«Мы никогда не говорим о таких вещах, но все точно знают, на каком месте он находится. Все знают, что он дает нам каждую ночь в качестве игрока нашей команды, и все рады за него, особенно когда он делает хорошие вещи и обгоняет кого-то или устанавливает какой-то рекорд», — поделился он. Тренер заявил, что игроки искренне счастливы за успешную карьеру одноклубника.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 73 матча в НХЛ. 36-летний россиянин забросил 47 шайб и отдал 39 результативных передач.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Всего он провел за команду 1270 матчей и забросил 777 шайб. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.

