Прокуратура взяла под контроль расследование убийства семьи банкира в Москве

Прокуратура контролирует расследование убийства семьи экс-вице-президента «Газпромбанка»

Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тел трех человек в квартире жилого дома на Университетском проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

На место преступления выехал прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Речь идет о семье бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Няня не смогла войти в квартиру, поскольку они не отвечали на звонки, она вызвала полицию, которая вскрыла квартиру и нашла тела, пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

У банкира, его жены и дочери огнестрельные ранения. Каждый из них находился в своей комнате в кровати. Семья проживала в двухуровневой квартире, следов борьбы правоохранители не нашли, квартира была закрыта изнутри. У хозяина в руках был пистолет, на данный момент следователи устанавливают его происхождение.

По предварительной версии, глава семьи убил жену и дочь, а затем покончил с собой.