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Семью бывшего вице-президента «Газпромбанка» нашли убитой в Москве

Baza: родственница нашла убитой семью экс-вице-президента «Газпромбанка» в Москве

Фото: Региональная общественная организация «Динамо» 33

В Москве обнаружена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Об этом сообщает Baza.

Их нашла родственница, которая не смогла до них дозвониться. Преступление произошло в доме на Университетской улице. В квартире был беспорядок, тела взрослых находились в одной комнате, тело ребенка — в другой.

По предварительной версии, 51-летний Владислав застрелил свою 47-летнюю супругу и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой.

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Любовь Ширижик
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