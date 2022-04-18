Следователи раскрыли приоритетную версию убийства семьи банкира в Москве

СКР назвал приоритетной версию убийства экс-вице-президентом «Газпромбанка» жены и дочери

Следствие назвало приоритетную версию гибели семьи из трех человек, чьи тела были найдены в квартире на Университетском проспекте в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Следователи считают, что мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, а после совершил самоубийство. Тем не менее будут проверены все версии.

Речь идет о семье бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева.

На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). По данным следствия, днем 18 апреля в квартире были найдены тела женщины, мужчины и ребенка с огнестрельными ранениями. Их обнаружила родственница, которой семейный водитель и няни сообщили, что не могут дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь заперта изнутри.

Прокуратура взяла под свой контроль расследование дела.