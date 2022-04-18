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Место убийства семьи банкира в Москве попало на видео

СКР показал видео из московской квартиры убитой семьи экс-вице-президента «Газпромбанка»
Начало событий в новости Следователи раскрыли приоритетную версию убийства семьи банкира в Москве

Следственный комитет России (СКР) показал видео из московской квартиры, где была найдена убитой семья из трех человек. Запись предоставлена ведомством.

На видео попала комната с валяющимися на полу вещами.

Ранее 18 апреля следствие назвало приоритетную версию, что мужчина убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, а после совершил самоубийство. Речь идет о семье бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). По данным следствия, днем 18 апреля в квартире были найдены тела женщины, мужчины и ребенка с огнестрельными ранениями. Их обнаружила родственница, которой семейный водитель и няни сообщили, что не могут дозвониться и попасть в квартиру, поскольку дверь заперта изнутри.

Прокуратура взяла под свой контроль расследование дела.

Любовь Ширижик
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