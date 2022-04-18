Минобороны заявило о поражении высокоточными ракетами командных пунктов ВСУ
Российские высокоточные ракеты воздушного базирования ликвидировали пять командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, всего в течение ночи ракетами были ликвидированы 16 военных объектов Украины. Помимо командных пунктов, в их число также вошли три склада боеприпасов, хранилище топлива и военная техника, рассказал он.
В оборонном ведомстве доложили, что объекты находились в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле и Камышеваха, а также в районе поселков Зеленое поле, Великомихайловка и Николаев.
Накануне министерство обороны заявило об уничтожении 113 объектов ВСУ. Среди них были четыре пункта управления, четыре артиллерийские батареи и два склада горюче-смазочных материалов. Также российские военные ликвидировали завод по производству боеприпасов, который находился в Киевской области.
Спецоперация по защите республик Донбасса началась 24 февраля — о ней сообщил президент России Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, основной задачей операции является уничтожение националистических батальонов на территории Украины.