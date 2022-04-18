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Минобороны заявило о поражении высокоточными ракетами командных пунктов ВСУ

Минобороны заявило, что пять командных пунктов ВСУ уничтожены высокоточными ракетами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские высокоточные ракеты воздушного базирования ликвидировали пять командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, всего в течение ночи ракетами были ликвидированы 16 военных объектов Украины. Помимо командных пунктов, в их число также вошли три склада боеприпасов, хранилище топлива и военная техника, рассказал он.

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В оборонном ведомстве доложили, что объекты находились в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле и Камышеваха, а также в районе поселков Зеленое поле, Великомихайловка и Николаев.

Накануне министерство обороны заявило об уничтожении 113 объектов ВСУ. Среди них были четыре пункта управления, четыре артиллерийские батареи и два склада горюче-смазочных материалов. Также российские военные ликвидировали завод по производству боеприпасов, который находился в Киевской области.

Спецоперация по защите республик Донбасса началась 24 февраля — о ней сообщил президент России Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, основной задачей операции является уничтожение националистических батальонов на территории Украины.

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Анастасия Шейкина
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