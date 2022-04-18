Минобороны заявило о поражении высокоточными ракетами командных пунктов ВСУ

Минобороны заявило, что пять командных пунктов ВСУ уничтожены высокоточными ракетами

Российские высокоточные ракеты воздушного базирования ликвидировали пять командных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, всего в течение ночи ракетами были ликвидированы 16 военных объектов Украины. Помимо командных пунктов, в их число также вошли три склада боеприпасов, хранилище топлива и военная техника, рассказал он.

В оборонном ведомстве доложили, что объекты находились в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле и Камышеваха, а также в районе поселков Зеленое поле, Великомихайловка и Николаев.

Накануне министерство обороны заявило об уничтожении 113 объектов ВСУ. Среди них были четыре пункта управления, четыре артиллерийские батареи и два склада горюче-смазочных материалов. Также российские военные ликвидировали завод по производству боеприпасов, который находился в Киевской области.

Спецоперация по защите республик Донбасса началась 24 февраля — о ней сообщил президент России Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, основной задачей операции является уничтожение националистических батальонов на территории Украины.