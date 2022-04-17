Минобороны заявило об уничтожении завода по производству боеприпасов на Украине

В Минобороны заявили об уничтожении завода по производству боеприпасов в Киевской области

Российские военные в ночь на 17 апреля уничтожили завод по производству боеприпасов в Киевской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о предприятии, располагавшемся близ населенного пункта Бровары. Удар по объекту был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Кроме того, за минувшие сутки силами оперативно-тактической авиацией были уничтожены еще 68 военных объектов Украины. В частности, были ликвидированы шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, два локатора подсвета и наведения С-300 в районах Кривая Лука и Красноармейск и один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в Северодонецке.

16 апреля Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. Также были ликвидированы цеха, где производился ремонт военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаеве.