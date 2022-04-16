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Минобороны сообщило об уничтожении корпусов бронетанкового завода в Киеве

Минобороны заявило об ударах высокоточным оружием по корпусам бронетанкового завода Киева

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, удары по заводским объектам были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Кроме того, были ликвидированы цеха, где производился ремонт военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаеве.

Также, по данным министерства, Вооруженные силы России нанесли удары по двум украинским складам, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение, в районе Николаева. Ряд объектов был уничтожен и в районе Полтавы: ракетными ударами была поражена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи ВСУ и база хранения зенитно-ракетного вооружения.

Ранее Минобороны заявило, что ракетные войска и артиллерия России поразила 811 объектов ВСУ. Также отмечалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в 15 километрах южнее Изюма.

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Варвара Кошечкина
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