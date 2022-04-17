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Минобороны России заявило об уничтожении 113 объектов ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракетными войсками и артиллерией 113 объектов ВСУ

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России за сутки уничтожила 44 военных объекта Украины, включая два командных пункта и локатор наведения зенитно-ракетного комплекса С-300, расположенных в районе населенного пункта Авдеевка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо этого, в районах населенных пунктов Завгороднее и Протопопова были уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, включая 23 места сосредоточения личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Красного Лимана, Новоселовки, Рубежного, Угледара, Попасной, Пришиба и Гусаровки.

В течение дня были поражены 113 объектов ВСУ: четыре пункта управления, четыре артиллерийские батареи, два склада ГСМ и 103 опорных пункта живой силы украинских военных.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских МиГ-29. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области.

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Варвара Кошечкина
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