Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских МиГ-29

Российские средства ПВО уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские ПВО действовали в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы. Также в ведомстве добавили, что в районе населенного пункта Преображенское Павлоградской области удалось сбить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В Минобороны указали, что с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 136 самолетов, 471 БПЛА, 249 зенитных ракетных комплексов, а также 2171 единицу специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны России показало видео ударов вертолетов Ми-28Н по военной технике и объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах виден уходящий на задание вертолет. После демонстрируются кадры, снятые приборами объективного контроля. На них видно, как Ми-28Н наносит удар по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) ВСУ, а затем совершает противоракетный маневр, после чего снова атакует ракетами на малой высоте.