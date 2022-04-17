Минобороны России показало видео ударов вертолетов Ми-28 по объектам ВСУ

Минобороны России показало ракетную атаку вертолета Ми-28 на позиции ВСУ

Минобороны России показало видео ударов вертолетов Ми-28Н по военной технике и объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик в воскресенье, 17 апреля, журналистам предоставили в военном ведомстве.

На кадрах виден уходящий на задание вертолет. После демонстрируются кадры, снятые приборами объективного контроля. На них видно, как Ми-28Н наносит удар по зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) ВСУ, а затем совершает противоракетный маневр, после чего снова атакует ракетами на малой высоте.

После боя демонстрируется возвращение боевой машины на базу.

По данным Министерства обороны России, вертолеты армейской авиации уничтожили ЗРК Украины и замаскированные в лесистой местности позиции подразделений ВСУ. В ходе специальной военной операции авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и авиационной поддержке подразделений.