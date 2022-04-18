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Российские биологи решили выявлять рак с помощью цифрового алгоритма

Биологи Сеченовского университета разрабатывают цифровой алгоритм выявления рака легких

Фото: Pexels.com

Российские ученые разрабатывают цифровой алгоритм для обнаружения раковых клеток в легких на основании данных компьютерной томографии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

По словам биологов, метод позволит исключить человеческий фактор при анализе данных и выявлять рак легких на более ранних стадиях. «Ученые разрабатывают цифровую модель обнаружения узловых образований в легких по данным компьютерной томографии с применением искусственного интеллекта», — отметили в университете.

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Нейросеть распознает подозрительные клетки на компьютерной томограмме и дополнительно их подсвечивает. Разработчики после усовершенствования технологии решили использовать ее для оценки опухолевой ткани, определения оптимального лечения и прогноза у пациентов.

«Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в виде "компьютерного зрения" и нейросетей поможет врачам не упустить случаи, требующие особенного внимания», — подчеркнули специалисты.

Ранее хирург-онколог Константин Лактионов оценил возможную связь коронавируса и развития рака легких. По его словам, во время пандемии число выявленных случаев рака легких увеличилось, но это связано с тем, что россияне стали чаще проходить компьютерную томографию, позволяющую заметить рак на ранних стадиях.

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Марина Совина
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