Российский онколог оценил связь перенесенного COVID-19 с развитием рака легких

Российский хирург-онколог, доктор медицинских наук, заместитель директора Института клинической онкологии Центра имени Н.Н. Блохина, профессор Константин Лактионов оценил возможную связь COVID-19 и развития рака легких. Об этом сообщает РБК.

Специалист отметил, что воспалительные процессы в организме всегда сопровождаются более активным делением клеток, и хронические воспалительные изменения в легких могут спровоцировать развитие онкологии. «Безусловно, наша онкологическая настороженность сейчас на высоте», — заявил профессор Лактионов.

Он добавил, что врачам необходимо наблюдать за пациентами, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме, так как онкологический процесс развивается медленно, и к моменту, когда медики выявляют его, обычно проходит несколько месяцев. Лактионов также добавил, что во время пандемии число выявленных случаев рака легких увеличилось, но это связано с тем, что россияне стали чаще проходить компьютерную томографию, позволяющую заметить рак на ранних стадиях.

Специалист также посоветовал обязательно проходить ежегодную диспансеризацию, так как онкологический процесс в легких может долгое время протекать без симптомов, и выявить его на ранних стадиях способно только своевременное обследование.

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