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В Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских самолетов

Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских самолетах МиГ-29 и одном Су-25

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских самолета. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, один из сбитых самолетов — Су-25, еще два — истребители МиГ-29. Истребители были сбиты в районе населенных пунктов Изюм и Авдеевка.

Кроме того, Минобороны отчиталось об 11 сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) ВСУ.

«Сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное», — сообщил Конашенков. Указанные населенные пункты находятся в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях Украины.

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По уточненным данным ведомства, всего с начала спецоперации российскими войсками были уничтожены 139 украинских самолетов и 483 беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что российские ракетные войска нанесли удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» по объектам на Украине.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий.

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Валерий Розенберг
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