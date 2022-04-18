Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Российские авиакомпании предупредили о проблемах с SSJ-100 из-за санкций

В «Ираэро» сообщили, что проблемы с ремонтом SSJ-100 могут привести к приостановке полетов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские авиакомпании, эксплуатирующие лайнер SSJ-100, предупредили о проблемах с ремонтом и поддержанием технической годности двигателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма гендиректора «Ираэро» Юрия Лапина губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

В послании также говорится, что в скором времени это может привести к приостановке полетов. Еще три российские авиакомпании, летающие на SSJ-100, также пожаловались на проблемы с обслуживанием моторов после ограничительных мер, введенных США и Евросоюзом. По словам одного из менеджеров, если не улучшится техподдержка моторов, то уже осенью 2022 года его авиакомпании придется временно прекратить перевозку пассажиров на суперджетах.

Материалы по теме:
В России пообещали увеличить производство самолетов Sukhoi Superjet
В России пообещали увеличить производство самолетов Sukhoi Superjet
9 марта 2022
Россияне назвали любимую модель самолета
Россияне назвали любимую модель самолета
20 сентября 2021

Гендиректор «Ираэро» попросил Кобзева предложить правительству возможное решение проблемы. В частности, передать полномочия по ремонту двигателей и поставке запчастей для них входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной компании (ОДК). В пресс-службе правительства порекомендовали обратиться в Минпромторг.

В ведомстве сообщили, что ОДК делает все возможное для ремонта, техподдержки, поставок услуг и запчастей в отношении двигателей, которые производит.

Двигатели для SSJ-100 производит компания PowerJet, которой владеют французская компания Safran Aircraft Engines и «дочка» ОДК — «ОДК-Сатурн». Одни части двигателя производят и ремонтируют в России, другие — во Франции. Однако из-за антироссийских санкций PowerJet запретила поставлять российским компаниям любую продукцию, они не могут забрать со склада даже уже оплаченные запчасти.

В начале апреля в Минтрансе сообщили, что в России нашли самолеты для полетов за границу. Из 193 воздушных судов 148 — отечественные лайнеры Sukhoi Superjet 100, остальные 45 — зарубежные самолеты, являющиеся собственностью российских авиаперевозчиков и зарегистрированные в Росреестре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Мельникова
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал кадры пожара на крейсере «Москва»
Суд отправил россиянина в колонию на 20 лет за двойное убийство
Россиянин на BMW пережил таран «Газели», удар в столб, взрыв и попал на видео
Кремль высказался об ответных мерах на санкции Запада
В Кремле оценили ход переговоров с Украиной
Кремль оценил ход спецоперации России на Украине
«Роскосмос» перенес запуск первого высокоорбитального спутника ГЛОНАСС
Кремль ответил на вопрос о реакции Путина на обращение жены Медведчука
Части россиян посоветовали есть меньше яиц в Пасху
Крупная российская авиакомпания начнет летать в ОАЭ на SSJ-100
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.