Российские авиакомпании предупредили о проблемах с SSJ-100 из-за санкций

В «Ираэро» сообщили, что проблемы с ремонтом SSJ-100 могут привести к приостановке полетов

Российские авиакомпании, эксплуатирующие лайнер SSJ-100, предупредили о проблемах с ремонтом и поддержанием технической годности двигателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма гендиректора «Ираэро» Юрия Лапина губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

В послании также говорится, что в скором времени это может привести к приостановке полетов. Еще три российские авиакомпании, летающие на SSJ-100, также пожаловались на проблемы с обслуживанием моторов после ограничительных мер, введенных США и Евросоюзом. По словам одного из менеджеров, если не улучшится техподдержка моторов, то уже осенью 2022 года его авиакомпании придется временно прекратить перевозку пассажиров на суперджетах.

Гендиректор «Ираэро» попросил Кобзева предложить правительству возможное решение проблемы. В частности, передать полномочия по ремонту двигателей и поставке запчастей для них входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной компании (ОДК). В пресс-службе правительства порекомендовали обратиться в Минпромторг.

В ведомстве сообщили, что ОДК делает все возможное для ремонта, техподдержки, поставок услуг и запчастей в отношении двигателей, которые производит.

Двигатели для SSJ-100 производит компания PowerJet, которой владеют французская компания Safran Aircraft Engines и «дочка» ОДК — «ОДК-Сатурн». Одни части двигателя производят и ремонтируют в России, другие — во Франции. Однако из-за антироссийских санкций PowerJet запретила поставлять российским компаниям любую продукцию, они не могут забрать со склада даже уже оплаченные запчасти.

В начале апреля в Минтрансе сообщили, что в России нашли самолеты для полетов за границу. Из 193 воздушных судов 148 — отечественные лайнеры Sukhoi Superjet 100, остальные 45 — зарубежные самолеты, являющиеся собственностью российских авиаперевозчиков и зарегистрированные в Росреестре.