Россияне назвали любимую модель самолета

Россияне назвали модели самолета, на которых им больше всего нравится летать. Результаты соответствующего опроса, проведенного сервисом поездок и путешествий «Туту.ру», поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным исследования, любимой моделью самолета у россиян оказался «Боинг» — 7 из 10 участников опроса за него свой голос (71 процент). На втором месте лайнеры Airbus — на них предпочитают путешествовать 21 процент респондентов. Оставшиеся 8 процентов больше всего любят летать на «Суперджетах».

Специалисты сервиса отметили, что авиатрафик удваивается каждые 15 лет. В 2019 году всего в мире было выполнено почти 36 миллионов коммерческих рейсов, из них 19 миллионов — на лайнерах четвертого поколения, 15 миллионов из которых осуществляются рейсами Airbus.

Ранее в сентябре бортпроводник перечислил три худших типа пассажиров в самолете. Так, одним из них стали постоянно жалующиеся туристы. Кроме того, в качестве неприятных путешественников член экипажа выделил людей в сильном алкогольном опьянении и тех, кто летит на мальчишники или девичники по случаю свадьбы.