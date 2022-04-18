Задержание сотрудниками ФСБ троих сторонников ИГ попало на видео

ФСБ показала видео задержания готовивших теракт в Карачаево-Черкесии сторонников ИГ

ФСБ показала видео задержания троих членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые готовили теракт в Карачаево-Черкесии. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики укладывают подозреваемых на пол и надевают на них наручники. Затем сотрудники ФСБ заходят в их квартиру и изымают компоненты для самодельного взрывного устройства, схемы и средства связи.

По версии спецслужб, трое россиян планировали совершить теракт в отношении одного из объектов органов власти.

В отношении фигурантов возбудили дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц») части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее 15 апреля сообщалось, что в Калужской области ФСБ задержала четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».