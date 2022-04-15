ФСБ сообщила о срыве подготовки теракта на военных объектах под Калугой

Задержанный ФСБ под Калугой участник запрещенной в России организации готовил теракт

В Калужской области ФСБ задержала четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, один из задержанных по указанию зарубежных эмиссаров готовился совершить теракт на военных объектах области. В ходе обыска в доме у подозреваемых, в оборудованном тайнике силовики обнаружили части самодельного взрывного устройства.

Также у участников террористической организации нашли средства для конспиративной связи, в которых оказались инструкции по изготовлению бомбы. ФСБ возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

13 апреля сообщалось, что ФСБ задержала в Ставропольском крае сторонника запрещенного в России ИГ, готовившего теракт на транспорте.