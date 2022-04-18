Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции рассказали про ход мирных переговоров с участием Москвы и Киева

Секретарь Эрдогана: Турция продолжает оказывать усилия для переговоров России и Украины

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Турция продолжает оказывать усилия для организации мирных переговоров России и Украины, ситуация остается сложной, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает газета Star.

Калын напомнил, что Турция уже принимала представителей Москвы и Киева на двух важных встречах в Анталье и Стамбуле в рамках усилий по решению украинского кризиса. Вместе с тем представитель Эрдогана отметил, что ситуация с переговорами остается относительной сложной.

«Турция по-прежнему делает все возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», — рассказал Ибрагим Калын в ходе встречи с участием американских конгрессменов в офисе президента Эрдогана в Стамбуле.

Материалы по теме:
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
Сегодня

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой по поводу 22 кораблей, заблокированных у украинского побережья Черного моря. «Мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной... Нам нужно забрать суда с грузом подсолнечного масла и стали», — пояснил он.

12 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган оценил роль Анкары в переговорном процессе между Москвой и Киевом. По его мнению, Турция — единственная страна, способная обеспечить достижение прогресса на переговорах России и Украины.

Российская и украинская делегации провели последнюю очную встречу во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
ЦБ рассказал о последствиях санкций для России
Россиянам объяснили «немые» звонки мошенников
Внук Алисы Фрейндлих назвал главное отличие москвичей от петербуржцев
В отношении убившего спасателя пенсионера возбудили новое дело
В Турции рассказали про ход мирных переговоров с участием Москвы и Киева
Назван любимый продукт долгожителей со всего мира
Москвичам пообещали потепление
В ДНР рассказали о попытках украинцев вырваться из окружения в Мариуполе
Губерниев осудил Вяльбе за слова о звездной болезни олимпийской чемпионки
Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.