В Турции рассказали про ход мирных переговоров с участием Москвы и Киева

Секретарь Эрдогана: Турция продолжает оказывать усилия для переговоров России и Украины

Турция продолжает оказывать усилия для организации мирных переговоров России и Украины, ситуация остается сложной, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает газета Star.

Калын напомнил, что Турция уже принимала представителей Москвы и Киева на двух важных встречах в Анталье и Стамбуле в рамках усилий по решению украинского кризиса. Вместе с тем представитель Эрдогана отметил, что ситуация с переговорами остается относительной сложной.

«Турция по-прежнему делает все возможное для того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», — рассказал Ибрагим Калын в ходе встречи с участием американских конгрессменов в офисе президента Эрдогана в Стамбуле.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой по поводу 22 кораблей, заблокированных у украинского побережья Черного моря. «Мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной... Нам нужно забрать суда с грузом подсолнечного масла и стали», — пояснил он.

12 апреля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган оценил роль Анкары в переговорном процессе между Москвой и Киевом. По его мнению, Турция — единственная страна, способная обеспечить достижение прогресса на переговорах России и Украины.

Российская и украинская делегации провели последнюю очную встречу во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта.