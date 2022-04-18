Недоверие россиян к отечественному вину объяснили

Винный эксперт Александров объяснил недоверие к вину из России «провинциальным синдромом»

В России, как и в любой другой стране, даже во Франции и Италии, есть хорошие виноделы и не очень хорошие, рассказал «Ленте.ру» винный эксперт, бренд-амбассадор крымского винодельческого хозяйства Сергей Александров. Он объяснил природу предубеждений о российском вине.

Безусловно, в России много хороших виноделов, и в основном все, что можно купить в наших магазинах, — это хорошее вино. Сегодня очень много и маленьких, и больших хороших предприятий, возьмите ту же «Фанагорию», «Шато Тамань» — это отличные вина, совершенно замечательные в массовом сегменте. И в дорогом много всего хорошего Сергей Александров винный эксперт

Пригодных для виноделия регионов в России немного, наиболее развитые из них Крым и Краснодарский край, отметил он. Хороший виноград растет в Дагестане, но там пока не много винодельческих хозяйств. Еще перспективен в плане виноделия Ставропольский край, считает Александров.

Молодая культура виноделия

По мнению винного эксперта, предубеждения по поводу качества российского вина существуют по двум причинам. Во-первых, так как российскому современному качественному виноделию, которое не наследует советскому, а развивается в контексте мирового виноделия, не так много лет, и оно еще не успело заслужить доверие.

История российского современного виноделия, по словам Александрова, началась около 20 лет назад, когда в России появилось первое новое хозяйство «Шато Ле Гран Восток», а другим российским хозяйствам еще меньше лет. И если про работу с европейскими распространенными сортами винограда — например, шардоне, каберне, совиньон-блан — написаны уже целые учебники, то в России только учатся работать с автохтонными сортами, которые растут исключительно в нашей местности.

У нас таких учебников нет ни про красностоп золотовский, ни про кокур, мы экспериментируем с этими сортами, которые растут только у нас. Никто не знает, как с ними работать, чтобы получать великие вина. Наверное, потенциально можно, многие сорта очень интересные, но с ними нужно научится работать Сергей Александров винный эксперт

Кроме того, так как у нас мало опыта в виноделии, еще рано говорить о каких-то качественных особенностях российского вина, убежден он. «В вине каждый эксперимент — это всегда год, а экспериментов нужно много. Во Франции, в Италии по 500 лет люди делают вина, у них семейные хозяйства, было время разобраться с тонкостями производства вина в их конкретных условиях», — уточнил эксперт.

«Провинциальный синдром»

Вторая причина, по которой существуют предубеждения о российском вине, связана с тем, что россияне часто предпочитают не отечественное. Это касается и автомобилей, и самолетов, и курортов, заметил Александров.

«Недавно читал статью о том, что это провинциальный синдром — рассуждения о том, что у нас ничего хорошего быть не может, — и я с этим сталкивался. Когда я давал пробовать на выставках французам, португальцам, итальянцам вина хозяйства «Солнечная долина», они говорили, что оно замечательное, но люди, которые работали в "Солнечной долине", скептически к своему вину относились. Я специально проводил с сотрудниками предприятия дегустацию, сравнивал вино с остальными, чтобы они поверили в себя, что у них отличное вино», — рассказал он.

Когда все будут уверены в своих силах — и производители, и покупатели будут понимать, что российские вина и правда очень хорошие, считает Александров. А изменение потребительских предпочтений, по его мнению, в первую очередь государственная задача.

Ранее Александров поделился с «Лентой.ру» советами по выбору российского вина, а рестораторы и сомелье составили на основании мнения 500 ведущих отечественных экспертов топ-50 лучших винных хозяйств России.