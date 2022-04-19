СМИ сообщили о гибели выступавшего перед парламентом Греции боевика «Азова»

Skai: выступавшего с Зеленским перед парламентом Греции боевика «Азова» убили в Мариуполе

Выступавший перед греческим парламентом украинский боевик из батальона «Азов» «грек Михаил» погиб в Мариуполе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на греческий телеканал Skai.

«Согласно информации, боевик «Азова» убит в боях в Мариуполе», — сообщило СМИ, не указав источник данных сведений. Телеканал предупредил, что достоверных данных о том, жив боевик или нет, в данный момент нет.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский вместе с боевиками батальона «Азов» выступил по видеосвязи перед парламентом Греции и вызвал скандал. Отмечается, что депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» проигнорировали речь украинского президента, отказавшись присутствовать в это время на заседании парламента. Приветствовали Зеленского только парламентарии от правящей партии «Новая демократия». Правительство Греции назвало выступление перед греческим парламентом бойцов из «Азова» ошибочным.