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Ученые рассказали об изменении работы мозга при сахарном диабете

Ученые СибГМУ установили связь между изменением работы мозга и сахарным диабетом

Фото: Unsplash

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) изучили влияние сахарного диабета на когнитивные функции мозга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования.

В исследовании приняли участие 85 пациентов с сахарным диабетом первого типа и 135 — второго типа. Специалисты применили трактографию — неинвазивный метод исследования нервных путей в головном мозге с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Выяснилось, что изменение содержания сахара и холестерина влияет на целостность проводящих путей головного мозга. При этом авторы исследования установили, что в случае с диабетом первого типа ухудшающим обстоятельством является наличие осложнений, в то время как при диабете второго типа таким фактором служит возраст пациента.

Кроме того, ученые СибГМУ разработали нейросетевую модель прогнозирования когнитивных нарушений при сахарном диабете. В настоящий момент она проходит апробацию. По мнению авторов исследования, внедрение данной разработки в общеклиническую практику откроет перспективы объективной диагностики когнитивных нарушений и при других метаболических заболеваниях.

Ранее главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие заболевания ведут к нарушению когнитивных функций у человека и разрушают мозг.

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Ксения Назарова
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